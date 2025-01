Montenero/Incendio divampato in un albergo ristorante

In data 31/12/2024 alle 2 circa, i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso, coadiuvati dai Vigili del Fuoco del Comando di Chieti, sono intervenuti con due APS (autopompa serbatoio), due autoscale, due autobotti e un fuoristrada con modulo antincendio, in Montenero di Bisaccia (CB) per un incendio divampato in un albergo ristorante.

I densi fumi e gas tossici prodotti dall’incendio hanno reso necessari l’impiego degli autorespiratori in dotazione e di un estrattore di fumi per agevolarne l’estrazione. Per l’estinzione, per la quale sono state necessarie oltre due ore, sono stati utilizzati naspi e idranti.

L’incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, ha interessato in particolare una stanza al primo piano dell’albergo. Altri ambienti limitrofi hanno subito danni anche a causa del fumo e della fuliggine.

Dopo l’estinzione, si è provveduto alle successive operazioni di bonifica e verifica dei danni utilizzando anche le termocanere in dotazione.

Non ci sono persone coinvolte.

Sul posto anche i Carabinieri di Termoli .