Montenero: il Centro Commerciale Costa Verde e l’ipermercato Spazio Conad donano al comune alimenti per le famiglie più bisognose

Il sindaco di Montenero di Bisaccia Simona Contucci informa che il Centro Commerciale Costa Verde e l’ipermercato Spazio Conad ubicato al suo interno, hanno donato al Comune di Montenero di Bisaccia una notevole quantità di derrate alimentari da destinare alle famiglie più bisognose.

“Insieme con gli assessori Claudio Spinozzi e Tania Travaglini – spiega il sindaco Simona Contucci – ci siamo recati questa mattina alla Marina di Montenero di Bisaccia per ringraziare il Consorzio degli operatori del Centro Commerciale Costa Verde e, in particolare, il Direttore del Centro Commerciale e il Direttore dell’Ipermercato Spazio Conad ubicato al suo interno, per il bellissimo gesto della donazione di 100 pacchi spesa contenenti pasta, sugo, generi alimentari in scatola e giochi.

Questi pacchi verranno ovviamente destinati alle famiglie più bisognose del nostro paese, sperando di poter alleviare almeno nel periodo natalizio alcune situazioni di indigenza.

Le derrate alimentari verranno distribuite a breve dall’Odv Cuore Montenero e dai volontari della Caritas. Informo inoltre che sarà in distribuzione da oggi la prima parte dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità destinati ai nuclei familiari esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19; invitiamo ovviamente chi non lo avesse ancora fatto, a protocollare in Comune l’apposita domanda entro il 31 gennaio 2021″.