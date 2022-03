Montenero/ Furto aggravato, arrestato 39enne originario termolese

A conclusione degli accertamenti seguiti ad un intervento effettuato in Montenero di

Bisaccia (CB) durante un servizio perlustrativo, i militari del Nucleo Operativo e

Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Termoli (CB) – coadiuvati in fase

esecutiva da personale della locale Stazione Carabinieri – hanno tratto in arresto un

39enne originario termolese e residente a Vasto (CH) ma di fatto senza fissa dimora,

già titolare di numerosi precedenti di polizia, poiché resosi responsabile del reato di

furto aggravato.



Nella circostanza i militari dell’Arma sorprendevano l’uomo in prossimità del centro

commerciale “Costa Verde” sito a Montenero di Bisaccia (CB) in Contrada Padula, in

possesso di 6 capi di abbigliamento sportivo, 2 tenaglie, 2 cuffie stereofoniche e 2

auricolari di varie marche, tutti ancora confezionati.



I tempestivi accertamenti svolti consentivano di appurare che poco prima lo stesso,

mediante più condotte consecutive e previa manomissione dei sistemi antitaccheggio,

era riuscito ad asportare quanto trovato in suo possesso dalle aree di esposizione e

vendita degli esercizi “Conad” e “Trony” ubicati all’interno del citato centro

commerciale.