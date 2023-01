Montenero/ Esonda il Torrente Mergolo, chiuso il tratto della Strada di Bonifica “Querce Grosse”

Si informa che a causa dell’esondazione del Torrente Mergolo è stato chiuso il tratto della Strada di Bonifica “Querce Grosse” che si trova sotto il ponte dell’Autostrada A 14, sul territorio di Montenero di Bisaccia.

Al momento è quindi interdetto l’ingresso alla suddetta strada per chi proviene dalla S.S. 16, mentre il tratto proveniente da Montenero di Bisaccia è ancora percorribile, seppur con cautela, fino alla zona del ponte dell’Autostrada.

Sul posto sono intervenuti questa mattina i Carabinieri e la Polizia Municipale di Montenero di Bisaccia, il sindaco Simona Contucci e il personale del Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno.

Nel ricordare che è ancora in corso un’Allerta Meteo Gialla del Servizio di Protezione Civile della Regione Molise, per precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, si raccomanda la massima prudenza anche nel percorrere la strada Comunale Chiatalonga e la S.P. 153 “Mare Collina”, in particolare all’altezza dell’incrocio con la Strada Chiatalonga, per la presenza di acqua e fango sulla carreggiata.