Montenero/ Aumento dei contagi, organizzato screening gratuito giovedì 23 dicembre

Il sindaco Simona Contucci informa che a seguito dell’aumento dei contagi da Sars-CoV-2 registrati negli ultimi giorni e considerato l’alto numero di persone in quarantena a causa di contatti avuti con soggetti positivi, è stato organizzato uno screening gratuito e su base volontaria sulla popolazione residente e Montenero di Bisaccia, mediante la somministrazione di tamponi antigenici rapidi con modalità “Drive-Through” (cioè giungendo sul posto in automobile, con tampone oro-faringeo che sarà effettuato restando all’interno della vettura).



L’iniziativa, che sarà svolta in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e l’Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile “Montenero di Bisaccia Ets”, è dedicata a tutti i cittadini dai 6 anni in su residenti a Montenero di Bisaccia e si terrà giovedì 23 dicembre 2021 dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 13,30 alle 18,30 presso l’area di sosta tra Via Paterno e Via Padre Pio – dietro la Chiesa di San Paolo Apostolo – con accesso obbligatorio da Via Don Sturzo su Via Gramsci (lateralmente alla Caserma dei Carabinieri).

Lo screening NON sarà accessibile alle seguenti categorie:

Chi sia attualmente in quarantena o in isolamento;

Chi abbia sintomi che indichino un’infezione da Covid-19;

Chi sia attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo;

Chi sia stato testato recentemente ed è in attesa di risposta;

Chi abbia già programmato una data per un tampone;

Coloro che sono in carico presso case di riposo, case di cura e strutture residenziali;

Gli operatori sanitari che sono sottoposti a screening dell’A.S.ReM.

Per effettuare il tampone oro-faringeo bisognerà presentare la tessera sanitaria e il modulo di prenotazione – reperibile sul sito web istituzionale del Comune di Montenero di Bisaccia, o all’ingresso della Casa Comunale, oppure presso la sede dello screening – preventivamente compilato in tutti i campi obbligatori. Si prega di non scendere dall’auto e di compilare i moduli prima di presentarsi allo screening: per chi avesse dubbi e volesse compilare il modulo sul posto, si invita a portare con sé una penna, al fine di evitare inutili passaggi di materiale tra persone o rallentamenti presso il Drive-Through.

Si informa che l’esito del test sarà comunicato entro alcuni minuti dalla somministrazione solo a coloro che risulteranno positivi al tampone stesso. Nessun’altra informazione, quindi, sarà fornita a chi risulterà negativo al test.

“Comunico – dichiara il sindaco Simona Contucci – che replicheremo, se necessario, la somministrazione del test antigenico rapido sulla popolazione residente anche nei giorni successivi al Natale e in quelli precedenti alla riapertura delle scuole: in quest’ultimo caso i tamponi saranno dedicati solo alla popolazione scolastica. Ringrazio in anticipo tutti i monteneresi per la loro collaborazione”.