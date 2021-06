Monopattini elettrici, avviato a Termoli il servizio di Bikeboom

A Termoli sono operativi i monopattini elettrici della società BikeBoom. All’inaugurazione hanno presenziato gli assessori Michele Barile e Giuseppe Mottola. Sei le postazioni per noleggiare i monopattini tra il centro, il lungomare nord Cristoforo Colombo e il lungomare sud di Rio Vivo. Basta scaricare l’app di BikeBoom e pagare tramite qr code con una carta di credito o una prepagata al momento del nolo del monopattino.

Di seguito tutte le modalità per affittare i mezzi elettrici che consentiranno di viaggiare tranquillamente per le vie del centro alla velocità consentita. I monopattini di BikeBoom, infatti, in alcune zone quali Borgo Vecchio, Corso Nazionale e Piazza Vittorio Veneto rallenteranno in automatico a 6 km/h la velocità per non creare disagi ai pedoni.

CHI SIAMO

BikeBoom è una società giovane e innovativa di mobilità sostenibile. Vogliamo viaggiare in un futuro pulito! Abbiamo creato BikeBoom, una comunità di trasporto ecosostenibile, per rendere possibile il noleggio e la vendita di una ebike e di un monopattino elettrico.

Questo è il nostro investimento per il futuro.

Abbiamo dato il via al mondo BikeBoom perché vogliamo guardare al domani. E il domani è elettrico: meno smog, per guadagnarci in salute e divertimento.

DURATA DEL SERVIZIO

Nel comune di Termoli, il servizio BikeBoom sarà offerto per 365 giorni all’anno, 7 giorni su 7, h 24 con supporto telefonico h 24 al numero 3299776207 e tramite e-mail [email protected] e chat direttamente dall’app “BikeBoom”. Assistenza con nostro operatore sul territorio entro 24 h dalla segnalazione per rimozione monopattini, problemi tecnici e assistenza all’utente.

Step per il funzionamento dell’APP “BikeBoom” per il cliente:

1. Scaricare l’app “BikeBoom” (https://bikeboom.app.link) da AppStore o Google Play;

2. Registrare il proprio account indicando nome, cognome, e-mail e numero di telefono (con possibilità di caricare foto del documento d’identità);

3. Caricare una carta di pagamento;

4. Cercare il monopattino più vicino e avviare la corsa tramite click del mezzo su App o scansione di QR CODE sul monopattino;

5. Durante la corsa, è possibile mettere il mezzo in pausa con una tariffa ridotta;

6. Per terminare la corsa, sarà sufficiente parcheggiare il mezzo nelle aree di parcheggio designate e cliccare il pulsante di rilascio (con possibilità di caricare la foto del veicolo parcheggiato).

7. Il pagamento della corsa avverrà in automatico tramite app.

SISTEMA TARIFFARIO PROPOSTO

Tariffa: 1 euro per lo sblocco e 0.19 euro al minuto.

Pausa: 0.09 euro al minuto.

Abbonamenti:

– 30 minuti: 4,99 euro (1 sblocco)

– 60 minuti: 9,99 euro (1 sblocco)

– Giornaliero: 19.99 euro (4 sblocchi)

– Settimanale: 29.99 euro (30 minuti al giorno, 2 sblocchi)

– Mensile: 39.99 euro (30 minuti al giorno, 2 sblocchi)

AREE PARCHEGGIO BIKEBOOM:

Scalinata del Folklore;

Stazione FS;

Corso Umberto I, in prossimità del “Microbar”

Lungomare Nord, in prossimità del lido “Il Pirata”

Lungomare Centro, in prossimità del lido “La Lampara”

Lungomare Sud, in prossimità del ristorante “Giorgione”

All’interno delle seguenti aree non sarà possibile transitare con i monopattini, i quali rallenteranno la loro velocità a 6km/h e si potrà procedere soltanto a piedi, portando il monopattino a mano:

Castello Svevo e Borgo Antico;

Corso Nazionale;

Piazza Vittorio Veneto.

DOVE TROVARCI:

www.bikeboom.it;

instagram (bikeboom_official);

facebook (BikeBoom).

CODICE SCONTO: “BOMBA21”

per 3 euro di credito gratuito sull’APP BikeBoom