MoliseRadici: nasce l’Osservatorio Culturale “Enzo Nocera”

Lo annuncia con orgoglio l’Associazione Culturale “MoliseRadici: Cultura, Costume, Tradizioni APS” di Campobasso, che ha fortemente voluto costituire al suo interno un gruppo qualificato di studio e di ricerca, dedicandone il nome a chi ha investito gran parte della sua vita nella promozione della cultura regionale: l’indimenticato Enzo Nocera. L’intitolazione dell’Osservatorio Culturale a una delle voci più appassionate e coraggiose della cultura molisana ha voluto costituire un doveroso tributo allo storico editore di innumerevoli pubblicazioni sul nostro territorio, tra le quali l’Almanacco del Molise – la sua creatura più amata – inestimabile fonte di informazioni sulla storia locale.

Ispirato a colui di cui porta il nome, l’Osservatorio ha infatti lo scopo di divulgare conoscenze e nuovi saperi al fine di favorire lo sviluppo, la tutela e la promozione del patrimonio culturale regionale in particolare, ma non solo. Esso si propone come luogo di incontro, di discussione, di aggregazione e di confronto intellettuale, assolvendo alla funzione sociale di crescita umana e civile della collettività attraverso ogni possibile iniziativa volta all’ampliamento del patrimonio culturale.

A comporre il gruppo scientifico studiosi e ricercatori del mondo accademico e nomi di spicco del panorama culturale regionale e non solo. Tra essi, nominato quale Direttore del Comitato tecnico-scientifico, il prof. Giovanni Cerchia, Direttore del Dipartimento di Economia presso l’Università degli Studi del Molise. Nel Comitato anche il prof. Fabrizio Nocera, figlio di Enzo, ed affermato storico. A coordinare il gruppo di lavoro è stato nominato il dott. Antonio Salvatore, autore di diverse pubblicazioni di carattere storico e archeologico, oltre che organizzatore di numerosi convegni e manifestazioni di carattere culturale.

La costituzione dell’Osservatorio Culturale “Enzo Nocera” contribuirà al raggiungimento delle finalità statutarie e all’arricchimento dell’offerta culturale del sodalizio MoliseRadici, con iniziative di approfondimento nei diversi ambiti culturali, costituendo dunque un valore aggiunto per tutto il mondo della cultura molisana.