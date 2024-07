Molise Pride/Il Molise Esiste. Anche io!

Appuntamento a Isernia alle ore 17:00 del 13 luglio presso Piazza della Repubblica (Stazione di Isernia) per la quarta edizione del Molise Pride, per la prima volta nel capoluogo Pentro – dichiara Luce Visco, Presidente di Arcigay Molise –

Lo slogan scelto per la manifestazione è “Il Molise Esiste. Anche io!” a testimonianza di un doppio isolamento subito da chi vive in una regione bellissima, ma talvolta dimenticata, e chi lotta ogni giorno per le discriminazioni subite per il proprio orientamento sessuale o identità di genere.

In questo momento è però per noi di fondamentale importanza – continua Visco – sostenere la raccolta fondi del Molise Pride, per permettere la buona riuscita della manifestazione tramite i canali ufficiali: https://buonacausa.org/cause/molise-pride-2024

“Nei prossimi giorni – conclude Visco – annunceremo percordo, patrocini ospiti e ulteriori dettagli della manifestazione”