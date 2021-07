Molise Cinema: in arrivo il libro “Jasmine Trinca. Uno sguardo altro”

È in arrivo il primo libro su Jasmine Trinca. Il volume, a cura di Federico Pedroni e Federico Pommier Vincelli, s’intitola “Jasmine Trinca. Uno sguardo altro” e contiene saggi critici, testimonianze e approfondimenti inediti sull’attrice. Pubblicato nella collana editoriale di MoliseCinema, edita da Cosmo Iannone Editore, sarà presentato il 7 agosto dalla stessa protagonista in occasione della 19a edizione del Festival, che si svolgerà daldal 3 all’8 agosto 2021a Casacalenda, in provincia di Campobasso. Il libro ne ripercorre la carriera attraverso 10 saggi critici e le testimonianze di registi e colleghi. A scriverne e ad analizzare la vasta filmografia di Jasmine Trinca: Pedro Armocida, Chiara Borroni, Paola Casella, Fabio Ferzetti, Marzia Gandolfi, Enrico Magrelli, Emiliano Morreale, Anna Maria Pasetti, Mariapaola Pierini, Ilaria Ravarino, Giacomo Ravesi.

Il volume sarà corredato da interviste a Giorgio Diritti, Giorgia Farina, Valeria Golino, Olivia Musini, Ferzan Ozpetek, Lisa Nur Sultan. Il volume è completato da un’ampia e appassionante conversazione con Federico Pedroni in cui la stessa Jasmine Trinca racconta la propria idea di cinema, con ricordi, aneddoti, retroscena sui film interpretati e riflessioni sul suo ruolo si attrice e sul rapporto con i registi con cui ha lavorato.

Dopo il libro su Elio Germano, Alba Rohrwacher, Pierfrancesco Favino, Molisecinema continua a esplorare il mondo dei protagonisti del cinema italiano con un viaggio attraverso la carriera di una tra le nostre attrici più intense e dinamiche. Dai tratti adolescenziali di La Stanza del figlio e La meglio gioventù, alla dimensione esistenziale di Un giorno devi andare e Miele; dalla sofferenza civile di Sulla mia pelle al vitalismo esuberante di Fortunata. L’attrice è stata diretta da registi importanti sia in Italia che all’estero e ha conseguito numerosi premi e riconoscimenti, tra cui due David di Donatello.

In un anno complesso come questo, a causa della persistente pandemia, la 19° edizione di MoliseCinema si svolgerà in parte dal vivo, in parte on line (in collaborazione con MyMovies). In programma 4 concorsi (corti italiani, corti internazionali, documentari, opere prime e seconde), numerose anteprime, proiezioni ed eventi speciali, tra cui un omaggio retrospettivo a Nino Manfredi. Diretto da Federico Pommier Vincelli, il Festival è organizzato dall’Associazione MoliseCinema. Promosso da Regione Molise e Comune di Casacalenda, ha il patrocinio e il contributo della Direzione Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIC).