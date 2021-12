Moda Alter Donne: successo per il progetto di formazione e solidarietà di Libera Luna Onlus

Il progetto di Liberaluna Onlus, finanziata con un contributo di Banca Intesa, è diventato realtà, grazie all’impegno della presidente Maria Grazia La Selva, della vicepresidente Emanuela Galasso e della maestra d’arte Graziana Armanetti.



La presentazione del progetto , si è tenuta nel chiosco al parco di via XXIV maggio. Gli intervenuti: Eliseo Sipari del Rotary Club di Campobasso, l’introduzione e la presentazione del progetto sarà a cura della presidente dell’associazione Liberaluna Onlus Maria Grazia La Selva. Gaetano Iovino (responsabile di Area Retail del Molise Banca Intesa finanziatrice del progetto), Emanuela Galasso (vicepresidente Liberaluna Onlus), Graziana Armanetti (maestra d’arte), Giuditta Lembo (consigliera di parità province Campobasso Isernia), Concetta Fornaro (presidente associazione Liberi di Essere), Carmela Colozza (vicepresidente Confcooperative).



In questi ultimi due mesi – afferma la presidente Maria Grazia La Selva- le donne seguite dal Centro Antiviolenza Liberaluna si sono riunite con le volontarie, tirocinanti di scienze del servizio sociale e con le socie dell’associazione liberaluna Onlus, presso il laboratorio di officina creattiva per realizzare un prodotto artigianale. In questo caso borse.Moda Alter Donne è stato pensato interamente per le donne che hanno il desiderio di creare una propria attività.