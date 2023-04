“Mister Magoo_Una storia d’amore”, Ricordando Simonetta, all’ Auditorium Unità d’Italia di Isernia

Venerdì 5 maggio alle 21, all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia, si terrà “Mister Magoo_Una storia d’amore” |Ricordando Simonetta|, un evento con tanti grandi artisti per celebrare lo storico pub e per presentare il volume omonimo a cura di Greta Rodan e che racconta, attraverso i ricordi del proprietario Giulio Pirone e di tanti che hanno voluto dare la propria testimonianza, un luogo in cui intere generazioni sono cresciute. La direzione artistica della serata è affidata a Lino Rufo che si esibirà anche, in uno scenario di eccezionale musica e recitazione, con artisti che hanno per l’occasione preparato contributi speciali: Maria Pia De Martino, Andreina Di Girolamo, Barbara Eramo, Beppe Frattaroli e Piero Ricci. La conduzione è affidata all’attrice Daniela Terreri accompagnata da Greta Rodan e Antonio Pallotta.

La radio ufficiale, ché trasmetterà in diretta l’evento, è IsNow Radio.

l’Intero ricavato della serata va all’AISM, Associazione italiana sclerosi multipla in rappresentanza della quale, in quella serata, sarà presente il responsabile regionale, Gino Donatelli. Ci sarà poi il prezioso contributo del Dottor Giacomo Lus, tra i più grandi specialisti in questa malattia.

L’evento è patrocinato dal comune di Isernia.

La serata ed il libro sono dedicati a Simonetta, moglie di Giulio e che insieme a lui ha incarnato l’anima del pub, scomparsa prematuramente ma il cui ricordo è radicato nel cuore di centinaia di persone.