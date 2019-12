Meteo in peggioramento/ attesa la neve anche in Molise

Parantesi invernale: Una parentesi invernale interverrà sull’Italia tra sabato, domenica e le prime ore di lunedì con rischio di qualche nevicata a quote molto basse in Adriatico e al meridione. L’inverno proverà ad affacciarsi sulla scena italiana durante il prossimo fine settimana; si tratterà però di un’apparizione fugace, non di una svolta invernale in senso stretto.

Picco del freddo: L’aria fredda inizierà ad affluire sulla nostra Penisola nella giornata di sabato 28 dicembre; il massimo del freddo verrà toccato probabilmente nella prima mattinata di domenica 29 dicembre.

Quota neve in Italia Sabato: Il fronte freddo si porta sulle regioni adriatiche e al Sud determinando qualche fenomeno su basse Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Lucania, Calabria ionica e nord Sicilia con quota neve in calo in serata fino a 350/400m sull’Appennino, 400/600 mm in puglia, 900m in Sicilia. Altrove prevalenza di bel tempo. Temperature in calo, ad eccezione del Nordovest.

Neve in Molise: Sulla nostra regione cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso con precipitazioni sparse anche di intensità moderata specie sulle aree interne del Molise centrale e in quelle dell’alto Molise. Nevicate a partire dai 350-400 metri, con accumuli al suolo a partire dai 450-500 metri, crescenti verso nord. Sabato, specie in mattinata, possibili occasioni di bufere nel settore (A) individuato in cartina e nel settore (B) individuato in cartina. Neve con accumulo anche sul capoluogo di regione. Domenica, meglio ma con possibili residue nevicate sui settori interni.( meteoinmolise.com)