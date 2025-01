Meta: “Stop fact checking? Per ora solo in Usa, in altri Paesi dopo test”

(Adnkronos) – Meta non porrà fine al fact-checking sulle sue piattaforme social (fra cui Facebook e Instagram) fuori dagli Stati Uniti fino a che non avrà pienamente testato cambiamenti introdotti. A comunicarlo al Brasile è il colosso social, prima della scadenza dell'ultimatum di 72 ore imposto dalle autorità di Brasilia per spiegare le politiche di controllo dei fatti. In una nota si legge che "in questo momento Meta sta ponendo fine al programma di fact-checking solo negli Stati Uniti, Paese in cui testeremo e raffineremo del programma Community Ratings prima di iniziarne l'estensione ad altri Paesi". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)