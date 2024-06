Mahmood: Data zero ed unica per Molise e Abruzzo, 3 luglio Termoli Summer Festival

Dopo aver conquistato i club d’Europa con il suo EUROPEAN TOUR (17 date in 10 Paesi, quasi tutte sold out), dal 3 luglio MAHMOOD sarà protagonista dei più suggestivi festival estivi italiani con il SUMMER TOUR, in attesa della tournée nei palazzetti italiani, prevista per

ottobre 2024.

Nei mesi di luglio e agosto MAHMOOD farà tappa nei principali festival con il suo SUMMER TOUR, prodotto da Friends & Partners: primo appuntamento il 3 luglio all’Arena Mare 42° 15° di Termoli (CB) per il Termoli Summer Festival, unica data fra Molise e Abruzzo del tour.



Venerdì 14 giugno è inoltre uscito “RA TA TA”, scritto da MAHMOOD e prodotto da Katoo e Madfingerz, è un racconto in cui si susseguono immagini scolpite dallo stile unico dell’artista. Giovani che vivono una quotidianità di disagio, fra insulti e compagnie sbagliate, in cui gli elementi tipici dell’infanzia – i giochi, il succo di frutta – si mischiano in un ossimoro fatto di abbandono e difficoltà, dove la bocca a mitraglia che spara parole a raffica diventa l’unica arma per difendersi dalle ingiustizie.

Il videoclip vede alla regia Attilio Cusani e lo stesso MAHMOOD, con la produzione di Borotalco.tv in collaborazione con +216/Capsul. Girato in una calda estate tunisina, ha come protagonisti ragazzi e ragazze di tutte le età che alternano le loro giornate fra momenti di noia e scene di aggregazione. Viaggi in motorino e ritrovi serali, con le luci della città a fare da sfondo e la speranza di poter creare insieme nuovi orizzonti.



La tournée estiva sarà l’occasione per ascoltare dal vivo questo nuovo singolo e i brani dell’album “NEI LETTI DEGLI ALTRI”. MAHMOOD infatti, accompagnato dalla sua fidata band – che vede Francesco Fugazza alla chitarra, Marcello Grilli alla tastiera e Elia Pastori alla batteria – e dalle coriste Arya Del Gado e Debora Cesti, proporrà una scaletta con le sue canzoni più intime come “COCKTAIL D’AMORE” (disco d’oro), “NEL TUO MARE” e la commovente “STELLA CADENTE” fino alle più irriverenti “NEVE SULLE JORDAN” e “PERSONALE”. Non mancheranno anche i successi meno recenti, che con un tuffo nel passato ci regalano nuovi arrangiamenti di “INUYASHA”, “BRIVIDI”, “RAPIDE” e molti altri, oltre alle attesissime “SOLDI” e “TUTA GOLD”.



Il disco “NEI LETTI DEGLI ALTRI” è uscito su tutte le piattaforme il 16 febbraio e nei formati fisici l’8 marzo, con tre nuovi brani e due collaborazioni eccezionali: “PERSONALE” con Geolier (disco d’oro), “OVERDOSE” e “SEMPRE/JAMAIS” con la cantante belga Angèle. Con più di 355 milioni di stream e certificato DISCO DI PLATINO, ha debuttato al #1 in FIMI con solo le copie digitali nella settimana di uscita, risultato replicato anche con le copie fisiche, conquistando il #1 posto delle classifiche degli album e dei CD, vinili e musicassette più venduti della settimana. Si è inoltre posizionato al #5 posto della Top Albums Debut Global di Spotify (del weekend 16-18

febbraio).



L’album contiene al suo interno “TUTA GOLD”, recentemente certificato QUADRUPLO DISCO DI PLATINO e che conta oltre 265 milioni di stream globali su tutte le piattaforme. Il brano ha mantenuto salda la #1 posizione nella classifica FIMI dei singoli più venduti per tre settimane di fila e ha raccolto grandi successi anche all’estero: nella settimana di uscita ha infatti debuttato nella Top 50 Global ed ha conquistato il #2 posto nella Top Songs Debut Global (9-11 febbraio), oltre a essere stato il #7 testo più cercato al mondo su Genius.

Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, MAHMOOD conta oggi 31 dischi di platino e 8 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero ed ha oltre 3,5 miliardi di stream totali all’attivo.



Il 2024 è per lui un anno all’insegna dei live, infatti dopo aver intrapreso l’EUROPEAN TOUR, in attesa di iniziare il SUMMER TOUR nei festival, sarà la volta in autunno della tournée nei palazzetti: due date al Forum di Milano, il 21 (andato sold out in 24 ore) e 22 ottobre, il 25 ottobre al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 27 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e il 31 ottobre al Palapartenope di Napoli.

Il concerto di Termoli è organizzato da Hitaly srl, promoter Luigi Chiucconi.

Biglietti su TicketOne e Ciaotickets e relativi punti vendita.

Questi i prezzi:

PIT 67,85 €

Posto Unico 44,85 €



BIOGRAFIA

Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood, è nato a Milano nel 1992 da madre italiana e padre egiziano. Oltre a

essere un artista di fama internazionale, è anche un apprezzato autore: ha scritto canzoni per Elodie (Nero Bali,

Andromeda), Michele Bravi (Presi Male), Marco Mengoni (Hola – I say) e molti altri, e ha firmato ritornelli per

Fabri Fibra (Luna), Gué Pequeno (Doppio Whisky) e Marracash (Non sono Marra). Animato fin da piccolo da

una grande passione per la musica pop, urban e R&B, studia canto, pianoforte e solfeggio. Nel 2016 partecipa

per la prima volta al Festival di Sanremo nella sezione Giovani con il brano Dimentica, classificandosi quarto.

Nel 2018 debutta con il suo primo EP ufficiale, Gioventù Bruciata, seguito dall’omonimo album (certificato

disco di platino); nel dicembre del 2018 partecipa a Sanremo Giovani con la title track Gioventù Bruciata

(certificata disco d’oro), aggiudicandosi il primo posto, che gli dà diritto a entrare in gara al Festival 2019 tra i

big, e anche il premio della critica. Nel 2019 vince il Festival di Sanremo con il brano Soldi (certificato

quadruplo disco di platino) il che lo rende il primo artista in assoluto a vincere sia nella categoria Giovani che

in quella Big nello stesso anno. Diventata immediatamente una hit planetaria, con l’inclusione in oltre 1.400

playlist in tutto il mondo e in oltre 42 classifiche Spotify Top 50 Viral, nell’estate dello stesso anno Soldi

infrange la soglia dei 500 milioni di streaming (di cui il 65% provenienti dall’estero), diventando la canzone

italiana più ascoltata di sempre su Spotify e Apple Music; nel frattempo, il relativo video supera i 100

milioni di views su YouTube. A maggio 2019 Mahmood rappresenta l’Italia a Tel Aviv nell’ambito

dell’Eurovision Song Contest, classificandosi al secondo posto e vincendo il premio Marcel Bezençon per la

miglior composizione musicale. Nell’estate del 2019 domina le classifiche anche con la hit Calipso (certificata

quadruplo disco di platino) insieme a Charlie Charles, Dardust, Sfera Ebbasta e Fabri Fibra. A fine agosto

pubblica il brano Barrio (certificato doppio disco di platino) con il quale raggiunge 159 milioni di stream;

mentre il relativo video ha totalizzato le 80 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il suo tour estivo tocca

alcuni tra i più rinomati festival nazionali e internazionali, tra cui il Mi Ami (Milano), il Festival dei Due

Mondi di Spoleto e il Montreux Jazz Festival. Nel 2020 Mahmood torna a imporsi all’attenzione di pubblico e

critica con il nuovo singolo Rapide (certificato doppio platino), una ballad molto lontana dai ritmi e dalle

atmosfere a cui ci aveva abituato, che in pochi mesi conquista il disco di platino. Costretto dall’emergenza

Coronavirus a rimandare al 2021 Dei, il suo tour europeo, approfitta dello stop forzato imposto dal lockdown

per pubblicare nuova musica: prima Eternantena, un brano estemporaneo ispirato proprio dalla quarantena, e

successivamente il singolo a sorpresa Moonlight popolare (certificato disco d’oro), con il featuring della nuova

punta di diamante del rap italiano, Massimo Pericolo, e la produzione di Crookers, un’eccellenza mondiale

della musica urban ed elettronica. Il 10 luglio dello stesso anno viene pubblicata la canzone Dorado (certificata

doppio disco di platino) un featuring con Sfera Ebbasta e Feid che ha totalizzato 145 milioni di streams sulle

piattaforme digitali; mentre il relativo video ha totalizzato 39 milioni di visualizzazioni su YouTube. L’11

giugno 2021 esce il nuovo album Ghettolimpo (disco di platino), contenente i singoli Inuyasha (disco di

platino), Klan (disco d’oro), Rubini feat. Elisa (disco di platino) e Zero, brano che fa parte della colonna sonora

dell’omonima serie originale Netflix di cui ha curato anche un episodio come music supervisor. Mahmood a

oggi conta 31 dischi di platino e 8 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero e ha

oltre 3,5 miliardi di streaming totali all’attivo. Ha pubblicato con Mondadori il libro a fumetti Ghettolimpo –

Sui Sentieri dell’Anima. A febbraio 2022 vince insieme a Blanco la 72ma edizione del Festival di Sanremo,

con la canzone Brividi, sette dischi di platino (il primo arrivato in meno di due settimane). Il brano è stato il

più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream nelle prime 24 ore di release,

un record che si aggiunge al più alto debutto di sempre per una canzone italiana in posizione #5 nella

classifica global della piattaforma. Dopo l’atteso tour che lo ha portato a esibirsi nelle più importanti città

europee e club italiani, ha proseguito la tournée in estate nelle principali città e festival in Italia. Il 5 agosto

2022 si è esibito al Sunny Hill Festival di Pristina, in Kosovo, una delle più importanti rassegne musicali dei

Balcani, fondata e diretta da Dua Lipa e suo padre Dukagjin. A ottobre 2022 è stato presentato alla Festa del

Cinema di Roma MAHMOOD, il docufilm – prodotto da Red Carpet, Società del Gruppo ILBE, in

collaborazione con Tulipani Management e Prime Video – che racconta la sua storia, e premiato ai Filming

Italy Los Angeles 2023 nella categoria “Best Docu Film Award”. Il 13 maggio 2023 è stato ospite nella

serata finale dell’Eurovision Song Contest alla Liverpool Arena; si tratta della prima volta in cui un artista

italiano viene invitato a esibirsi fuori concorso in un’edizione di Eurovision che si svolge all’estero.

Mahmood ha prestato inoltre la propria voce – nel cast della versione italiana – all’iconico personaggio di

Sebastian nella rivisitazione in chiave live-action del classico d’animazione Disney La Sirenetta, diretta da Rob

Marshall e distribuita da The Walt Disney Company Italia, uscito il 24 maggio nelle sale italiane. Torna il 3

novembre con COCKTAIL D’AMORE (disco d’oro), il singolo che anticipa il nuovo album NEI LETTI

DEGLI ALTRI (disco di platino), uscito il 16 febbraio 2024. L’artista ha partecipato in gara alla 74esima

edizione del Festival di Sanremo con il brano TUTA GOLD (quattro dischi di platino) e ad aprile è stato

protagonista dell’EUROPEAN TOUR, 17 date – quasi tutte sold out – nei principali club di 10 Paesi

europei, con due tappe finali al Fabrique di Milano, entrambe sold out. A questo seguirà il SUMMER

TOUR 2024 nei festival estivi italiani e in autunno gli appuntamenti nei palazzetti di Milano, Firenze, Roma,

Napoli. Il 14 giugno esce “RA TA TA”, il suo nuovo singolo.