“Made in Italy”, la fiction che vede tra i protagonisti la molisana Greta Ferro

La serie è ambientata negli anni ’70 e racconta la nascita della moda in Italia, di tutti quelli che sono i più grandi stilisti italiani, Armani, Valentino, Krizia, Missoni.

La giovane attrice molisana Greta Ferro è una delle grandi interpreti di questa serie con Marco Bocci, fotografo di moda; Andrea Bosca, imprenditore tessile di Como; Ninni Bruschetta, Valentina Carnelutti, Giuseppe Cederna, Erica Del Bianco, Anna Ferruzzo e Maurizio Lastrico. Partecipazione straordinaria di Raoul Bova nel ruolo di Giorgio Armani, Claudia Pandolfi (Rosita Missoni), Stefania Rocca (Krizia). E ancora Eva Riccobono (una top model), Enrico Lo Verso (Ottavio Missoni), Nicoletta Romanoff (Raffaella Curiel), Gaetano Bruno (Walter Albini) e Bebo Storti (Beppe Modenese).

La serie, ideata da Camilla Nesbitt, diretta da Luca Lucini e Ago Panini e coprodotta da Taodue Film e The Family per Mediaset, andrà in onda sulla rete ammiraglia del Gruppo da mercoledì 13 gennaio in prima serata.