“Lombardia Ospitale” Turismo, Economia e Lavoro, tra i relatori il molisano Perriera

A Montichiari (BS) si è tenuto il convegno “Lombardia Ospitale” Turismo, Economia e Lavoro. Le aree di Sosta come strumento di sviluppo. Fra i relatori il molisano Ivan Perriera

Ivan Perriera, residente a Isernia, continua ad offrire la propria esperienza nel settore del turismo all’aria aperta, partecipando come relatore ai tanti incontri che si organizzano su tutto il territorio nazionale. Perriera, che oltre ad essere dal 1996 presidente dell’Unione Club Amici, Federazione nazionale a favore del turismo itinerante e dei Campeggiatori, ricopre diversi incarichi a carattere nazionale, dopo essere stato invitato a Palermo, a fine ottobre, per il coinvolgimento della Regione Siciliana nella stesura della nuova Legge Regionale sul turismo, è stato protagonista dell’importante convegno organizzato da Promocamp (Associazione Nazionale degli Accessoristi) presso la sala convegni della Fiera di Montichiari (BS) durante la manifestazione TURISMO NATURA.



E’ una soddisfazione che un molisano venga chiamato a promuovere il turismo in tantissime regioni italiane e riesca a contribuire al loro sviluppo. Se fosse concretamente coinvolto potrebbe dare una mano a promuovere il turismo, anche per la nostra regione.