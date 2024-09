Secondo classificato al Premio Campiello di quest’anno, lo scrittore napoletano sarà

ospite della rassegna a firma dell’Unione Lettori Italiani e del Comune di Campobasso

Antonio Franchini porta a processo la figura intoccabile per antonomasia: la madre. Nel

suo romanzo Il fuoco che ti porti dentro si assiste alla demolizione spietata dello

stereotipo della maternità angelicata, a cui si contrappone una madre, che prima di

tutto è una donna irrequieta e rabbiosa. Una signora che “puzza”, tanto per cominciare.

Secondo classificato al Premio Campiello di quest’anno, lo scrittore ed editor Antonio

Franchini inaugura il secondo ciclo di appuntamenti di Ti racconto un libro 2024, il

laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione promosso e realizzato dal

Comune di Campobasso e dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e

organizzativa di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di Campobasso e della

Camera di Commercio del Molise.

Per tutto il libro, l’autore tira bordate a una donna che incarna in maniera emblematica

tutti gli orrori dell’Italia, nessuno escluso: «il qualunquismo, il razzismo, il classismo,

l’egoismo, l’opportunismo, il trasformismo, la mezza cultura peggiore dell’ignoranza, il

rancore…»

Questa donna era la madre dell’autore. Il romanzo è un’indagine nella vita, nelle

passioni e negli odi di una donna, alla ricerca di una spiegazione possibile. La forma è

quella della commedia, il contenuto quello della tragedia.

Con maestria e misura, eccesso e discrezione, Franchini firma un romanzo-memoir

popolato di personaggi che circondano una protagonista sempre al centro della scena.

Un’eroina eccessiva e imprevedibile, capace di alternare toni drammatici e ossessivi a

momenti decisamente comici. È un racconto che mescola la commedia eduardiana al

furore ctonio, l’urgenza di uno sfogo viscerale alle cadenze studiate di una messa in

scena, di una vera e propria recita.

L’incontro con l’autore è in programma lunedì 30 settembre alle ore 18.30 nel Circolo

Sannitico di Campobasso e al suo fianco ci sarà la giornalista Chiara Balestrazzi.

Il prossimo appuntamento di Ti racconto un libro è in programma lunedì 7 ottobre alle

ore 18.30 nel Circolo Sannitico di Campobasso con il giornalista e critico letterario

Luca Sommi che con il suo libro La più bella- perché difendere la Costituzione farà

scoprire la bellezza della nostra Carta fondamentale. Per amarla come merita. E per

difenderla quando serve.