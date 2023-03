L’Istituto Alfano di Termoli alle selezioni regionali delle Olimpiadi del patrimonio

L’IISS Alfano da Termoli ha partecipato martedì 28 febbraio alla selezione regionale delle Olimpiadi del patrimonio 2023 con due squadre, una per l’indirizzo scientifico e una per il classico. Per il Liceo scientifico: Livia Fortunato, Angelica Ricci e Sara Nobile. Per il Liceo classico: Gianluca Lanzone, Carlo Marone e Zaira Marcantoni

Per le Olimpiadi del Patrimonio 2023, giunte alla loro XVII edizione, ANISA, l’Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte che promuove la manifestazione, propone quest’anno il tema: “Alla scoperta dell’Antico Egitto”.

La fase regionale si è svolta a Campobasso presso il Liceo A. Romita. Alla finale nazionale saranno ammesse squadre composte dagli studenti primi classificati di ogni istituto delle regioni partecipanti.