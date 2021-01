Larino/Open Day digitale al Liceo Classico e Scientifico “F. D’Ovidio”

Tutto pronto al Liceo Classico e Scientifico “F. D’Ovidio” di Larino per L’OPEN DAY che si svolgerà online, su piattaforma GSUITE MEET (codice liceolarino), venerdì15 gennaio 2021, dalle 17,00 alle 19,00.

Lo staff dell’orientamento, a causa della situazione epidemiologica, ha preferito scegliere la modalità a distanza, ma a cambiare sarà solo la forma e non la sostanza. Dopo la presentazione dell’offerta formativa, delle attività opzionali e dei progetti, tra cui il progetto Erasmus+ “TRES” (TO REINFORCE EUROPEAN ENVIROMENTAL SUSTAINABILITY) sulla cui preparazione studenti e docenti stanno lavorando alacremente, i futuri studenti e le loro famiglie avranno la possibilità di dialogare con gli studenti del Liceo, per scoprire, direttamente dalle voci dei protagonisti, quanto possa essere entusiasmante e coinvolgente l’avventura della conoscenza. Naturalmente al dialogo parteciperanno anche i docenti dell’Istituto. Vi aspettiamo numerosi!