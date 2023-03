Larino/ Cade da cavallo, 23enne ricoverato al Neuromed con trauma cranico

Un 23enne di Larino è caduto da cavallo nel primo pomeriggio del 24 marzo, per cause in corso di accertamento, sbattendo violentemente il capo e la schiena.

Sul posto il 118 Molise della postazione di Larino. I medici, dopo averlo stabilizzato, l’hanno trasferito prima all’ospedale di Termoli e poi alla Neuromed di Pozzilli, dov’è stata confermata la prima diagnosi: trauma cranico e sospetta frattura di una vertebra. Al momento il giovane è in coma farmacologico ma non sarebbe in pericolo di vita.