L’Approdo in …Amanti, Santi e naviganti. Viaggio -musicale lungo le rotte del Mediterraneo

Un’antica rotta torna a solcare il Mediterraneo, ma questa volta non è una nave a salpare. Sono le voci, i canti, i versi e le storie che si intrecciano nello spettacolo L’APPRODO IN…AMANTI, SANTI E NAVIGANTI, un viaggio poetico-musicale che approderà il prossimo 16 gennaio 2025, alle ore 21:00, presso l’Auditorium “A. Giovannitti” (ex GIL) di Campobasso.

Lo spettacolo è un richiamo alle radici comuni delle popolazioni che si affacciano sul Mediterraneo: un mare che ha visto passare amanti appassionati, santi devoti e naviganti coraggiosi. Un mare di miti e misteri, di speranze e destini intrecciati. Attraverso poesia, musica dal vivo e narrazione teatrale, lo spettacolo condurrà il pubblico in un’esperienza artistica unica, densa di suggestioni storiche e spirituali.

Questo affascinante racconto artistico nasce dalla visione del pluripremiato poeta e autore Gianfranco Rossodivita, originario di Campodipietra (Cb) capace di tessere nei suoi versi una trama che unisce il sentire popolare a riflessioni universali. Le sue parole guidano il pubblico lungo le rotte della memoria e delle emozioni, alla scoperta delle storie di uomini e donne che hanno solcato il Mare Nostrum. Rossodivita è autore di raccolte poetiche come “Qualcosa di Personale” e “RossOpaco”, le cui opere sono state messe in scena in vari recital e spettacoli teatrali. Tra le sue collaborazioni artistiche ci sono attori, musicisti e danzatori noti. Ha ricevuto numerosi premi letterari in Italia e all’estero, tra cui riconoscimenti ai concorsi internazionali di Venezia, Malta, Atene e New York.Le sue poesie sono state tradotte in diverse lingue e incluse in numerose antologie.

I protagonisti in scena

Ad interpretare il poema di Rossodivita, la voce potente e vibrante dell’attrice Ornella Giusto, che darà anima e intensità ai testi poetici, creando un dialogo avvolgente tra parola e musica. La sua interpretazione sarà una guida emozionale lungo questo percorso narrativo, rendendo viva e pulsante ogni storia raccontata. Attrice e poetessa è conosciuta al grande pubblico per vari ruoli che ha ricoperto. Per la Rai ha interpretato con successo diversi ruoli come protagonista. Tra i tanti ricordiamo: “Onore e il Rispetto” a fianco a Gabriel Garko, La Squadra VIII, Distretto di polizia VIII, Ris 6,Esordisce nella serie tv di grande successo del “Commissario Montalbano 10 e11” in “La danza del gabbiano” per la regia di Alberto Sironi nel ruolo della Signora Sinagra, “Il Paradiso delle Signore 3“ daily (2018) nel ruolo di Rosalia Caffarelli (Aurora TV – Rai).

Il cuore musicale dello spettacolo è affidato al talento di Antonio Smiriglia, musicista e compositore siciliano di fama internazionale, custode della tradizione musicale mediterranea. Il suo album “Amanti, Santi e Naviganti” è la colonna sonora che attraversa lo spettacolo, intrecciando brani della tradizione con composizioni originali che parlano di mare, terra, amore e spiritualità. Antonio Smiriglia è tra gli esponenti più interessanti della musica popolare d’autore di Sicilia. Energia e pathos sono gli elementi che lo caratterizzano. Numerose le partecipazioni a festival e rassegne di World Music nazionali ed internazionali. Ha all’attivo quattro lavori discografici, fra cui “Ventu d’amuri” (con i Discanto Siculo, di cui è stato la principale voce e autore di testi e musiche), “Vinni a cantare” e “Susiti bedda” (con i Cantori Popolari dei Nebrodi).Collabora con il maestro Ambrogio Sparagna come voce solista dell’orchestra Tavola Tonda di Palermo, aprendo in diverse occasioni concerti all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Le musiche saranno eseguite dal vivo da un ensemble straordinario di musicisti:

Antonio Smiriglia – Voce, chitarra acustica, tamburi a cornice

Sebastiano Montagna – Chitarra

Fabio Sodano – Flauti, fiati etnici, sax soprano

Pino Garufi – Contrabbasso

Tanino Lazzaro – Fisarmonica

Stefano Sgrò – Batteria

Questa straordinaria formazione porterà sul palco sonorità arcaiche e moderne, evocando i canti antichi delle isole e delle coste mediterranee, in un crescendo di emozioni che attraversa il tempo e le culture.

La teatralità sarà ulteriormente arricchia dalla partecipazione straordinaria degli Angeli dei Misteri di Campobasso.

L’APPPRODO IN…AMANTI, SANTI E NAVIGANTI è molto più di uno spettacolo: è un invito a riscoprire le radici profonde della nostra cultura mediterranea, a lasciarsi guidare dalle voci del passato che ancora risuonano nelle acque del Mare Nostrum.

Un evento imperdibile per chi ama la poesia, la musica, la storia e la spiritualità di un Mediterraneo che è crocevia di culture e civiltà.

Biglietteria e informazioni

I biglietti per lo spettacolo ” Amanti, Santi e Naviganti” sono disponibili presso il botteghino della Fondazione Molise Cultura, in Piazza G. Pepe, 23 – Campobasso.

Per prenotazioni contattare il numero 0874 311565.