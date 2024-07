La Squadra Mobile della Questura di Campobasso arresta un diciassettenne autore di rapine ed estorsioni

In data 17 luglio 2024, la Polizia di Stato della Questura di Campobasso ha dato esecuzione alla misura della custodia cautelare presso un Istituto Penale Minorile emessa dal Tribunale per i minorenni di Campobasso nei confronti di un diciasettenne, residente in questo Capoluogo.

Tale misura è stata adottata a seguito dell’intensa attività di Polizia Giudiziaria condotta dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Campobasso, che ha permesso di attribuire al minore la responsabilità di numerose rapine, estorsioni e lesioni personali realizzate nelle ultime due settimane nel Capoluogo ai danni di ragazzi tra i 14 ed i 16 anni.

Il soggetto, nel recente passato, è stato più volte deferito all’Autorità Giudiziaria competente poiché autore di delitti contro la persona e di tipo predatorio commessi con violenza, sempre in danno di minori, con atteggiamenti da “bullo”, avvalendosi della propria prestanza fisica; per tali motivi, lo stesso è stato più volte collocato presso alcune comunità educative, allontanandosi volontariamente da ognuna di esse.

I gravi indizi di colpevolezza accertati dagli investigatori hanno consentito al Sostituto Procuratore Dott.ssa Maria Carmela ANDRICCIOLA, titolare delle indagini, di richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari, Dott.ssa Maria Paola VEZZI, l’adozione della custodia cautelare presso un Istituto Penale Minorile, resasi necessaria in ragione dell’inefficacia delle misure meno afflittive precedentemente adottate nei confronti del minore.

Di fondamentale importanza nelle delicate indagini di Polizia Giudiziaria sono state le coraggiose denunce sporte delle persone offese e le preziose dichiarazioni rese dai testimoni. La Polizia di Stato è sempre pronta a ricevere denunce e segnalazioni di episodi analoghi, sia tramite la linea telefonica di emergenza 113, sia tramite l’applicazione per dispositivi mobili “YouPol”.