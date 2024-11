La Scuola sulla spiaggia … un mare di scoperte. Fuori c’è una bellissima scuola: la natura culla dei saperi

Una lezione decisamente originale. L’aula di trasforma in spiaggia, un’aula a cielo aperto e piedi e mani

nella sabbia. “Fuori c’è una bellissima scuola: il bosco, la spiaggia, il fiume e, siamo certi che questa idea

sperimentale possa diventare molto di più, perché il nostro è un territorio ricco di stimoli ambientali e

oltretutto favorito anche da un clima mite soprattutto nei mesi da settembre a novembre”.

Per le scuole elementari il progetto prevede lo svolgimento delle attività didattiche e di laboratorio

direttamente in natura, che trova nei giovani allievi un interesse “particolare” in quanto gli alunni

conosceranno un ambiente “nuovo”, idoneo e fonte di apprendimento.



La natura si fa scuola e diventa aula ideale per i bambini che potranno esplorare la spiaggia, il fiume, il

bosco e manipolare la sabbia, apprendere attraverso giochi con conchiglie, acqua, legnetti, scoprire flora e

fauna caratteristiche, giocare col vento, con le foglie o addirittura salvare qualche specie in via di estinzione.

Le attività didattiche, in forma laboratoriale, hanno visto, nella mattinata del 18 novembre, le classi quarta C e D

dell’Istituto Comprensivo Schweitzer di Termoli, affrontare la loro lezione in una vera e propria aula tra le

dune in un contesto marino ricolmo di osservazione, ascolto e movimento, in un ventaglio di sfere sensoriali

in grado di recuperare una dimensione sociale a contatto con la natura.



Un’opportunità davvero originale che effettivamente poche realtà si possono permettere.

Un progetto innovativo che sta riscontrando molti consensi tra gli insegnanti di vari istituti.

AMBIENTE BASSO MOLISE