La Scuola Schweitzer di Termoli, la prima in Italia a disporre di un erogatore di acqua microfiltrata

Il giorno venerdì 25 febbraio alle ore 11.00 presso la sede della scuola Secondaria di I grado A. Schweitzer, in occasione dell’inaugurazione del primo erogatore di acqua microfiltrata donato dall’Associazione Onlus Plastic Free, ci sarà un convegno sul tema dell’ecosostenibilità ambientale.

Un traguardo importante per l’Istituto, che entra a tutti gli effetti a far parte del circuito “Scuola Green”. Il progetto “Plastic free, facciamo la differenza!” , fortemente voluto dalla Ds prof.ssa Marina Crema, ideato dalla prof.ssa Valentina Limongi, referente per l’Educazione Civica e realizzato trasversalmente da tutti i docenti dell’istituto, vuol promuovere la riduzione dell’uso di plastica usa e getta e formare dei cittadini consapevoli che abbiano a cuore l’ambiente in cui vivono.

All’evento, patrocinato dal Comune di Termoli, dalla Regione Molise, dall’Ufficio Scolastico regionale per il Molise e dal Consiglio Nazionale dei Geologi, parteciperanno, oltre all’Amministrazione comunale e all’Ufficio Scolastico Regionale, diverse personalità di spicco attive nel dialogo educativo con le istituzioni scolastiche circa tematiche ambientali.

Seguiranno interventi tecnici volti a sottolineare agli alunni dell’Ic Schweitzer l’impatto deleterio della plastica sull’ambiente, la dilagante piaga delle microplastiche e l’importanza della raccolta differenziata come prezioso strumento di riutilizzo, riciclo e recupero nell’ottica dell’attuale Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza adottato dal Governo.

Interverranno, pertanto, il Dott. Domenico ANGELONE- Segretario Nazionale Geologi,

Luca DE GAETANO – Presidente Plastic Free Odv Onlus, Andrea DE GAETANO, donatore dell’erogatore di acqua microfiltrata, la Dott.ssa Serena VESPOLI- Geologo ambientale presso Smaltimenti Sud s.r.l, il Prof. Carlo DONADIO- Dipartimento di Scienze della Terra, dell’ambiente e delle Risorse uniNa e il Dott. Gabriele PONZONI- Segretario European Federation of Geologist.

Agli alunni e al personale scolastico verranno donate dall’Azienda molisana Smaltimenti sud S.r.l-Rieco, borracce in alluminio completamente realizzate in Italia in materiale riciclato, nel rispetto dei principi dell’economia circolare.

Sarà possibile partecipare all’evento seguendo in streaming la diretta dalla pagina Facebook “Istituto Comprensivo Schweitzer”.

Domenico Angelone