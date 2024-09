Ieri mattina, 9 settembre, la Scuola primaria paritaria Campolieti ha aperto le porte ai suoi studenti per un nuovo anno scolastico. Ad accogliere bambini, genitori ed insegnanti li attendeva la banda di Termoli guidata dal prof. Cipolla, per un momento di festa e allegria.

La gradita sorpresa ha contribuito ad accrescere l’entusiasmo con il quale il personale della Scuola ha dato il via ad un nuovo anno. Gli alunni sono stati radunati in palestra per dare il benvenuto a quattro nuovi compagni di classe che si sono aggiunti quest’anno e per accogliere i bambini della classe prima, che iniziano oggi il loro percorso scolastico. A ritmo di musica ogni classe ha raggiunto la propria aula, scoprendo le decorazioni e i materiali didattici che le insegnanti avevano allestito per loro.

Dopo il momento di preghiera che quotidianamente dà l’avvio alle lezioni, intonando il canto “Mattone su mattone”, gli alunni hanno costruito con dei mattoncini una sagoma rappresentante la loro scuola. Su ciascun mattoncino ogni alunno ha scritto un proprio desiderio e lo ha condiviso con i propri compagni. La Scuola diventa così una comunità che condivide speranze e difficoltà, per camminare seguendo un maestro e diventare grandi insieme.

Come ci ricorda il Santo Padre nel suo dialogo con i giovani dell’11 agosto 2018: “i sogni ti svegliano, ti portano in là, sono le stelle più luminose, quelle che indicano un cammino diverso per l’umanità”. L’augurio per questo nuovo anno scolastico è che ogni bambino possa essere accompagnato a trovare la propria stella luminosa, per costruire giorno per giorno, insieme ai genitori, le insegnanti e tutta la comunità educante, un futuro pieno di speranza.La Scuola primaria Campolieti riparte a ritmo di musica