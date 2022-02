La Primaria software house, per prossima apertura, sede regionale in Molise, ricerca professionisti, preferibilmente neolaureati, specializzati nel settore dell’information technology. Gli ambiti di cui si occuperanno gli assunti saranno principalmemnte quello del cloud, della security, del consulting, java, data science, design e loT. Per candidarsi è possibile inviare curriculum vitae al seguente indirizzo Email: [email protected], oppure telefonare al numero: 380 369 6148.