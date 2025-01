Nelle scorse settimane la NAI ha rinnovato il proprio direttivo confermando Agostino Caputo presidente. Suo vice sarà Remo Bernardo mentre le altre cariche saranno ricoperte da Fiorentina Izzo, responsabile del settore master, Renato Guglielmi per il settore giovanile -promozionale e Francesco Veneziale responsabile della logistica e dell’organizzazione eventi.

Proprio per quanto riguarda le manifestazioni, dalle autorità competenti, ieri sono arrivate le autorizzazioni definitive per il Correndo con la Befana in programma lunedì 6 gennaio.

Nonostante l’inasprimento delle misure di sicurezza per le pubbliche manifestazioni, a causa degli ultimi tristi accadimenti internazionali, la società pentra non si è fatta trovare impreparata e grazie ai suoi professionisti ha riformulato, in collaborazione con la Questura e il Comune di Isernia, il piano di sicurezza.

A tal proposito il Presidente Caputo ringrazia la Questura di Isernia, il Sindaco Castrataro e l’Assessore Monaco per l’impegno personale profuso nella collaborazione alla stesura del piano di sicurezza per evitare l’annullamento dell’atteso evento.

A seguito del nuovo piano è modificato il punto di partenza e arrivo della passeggiata, inizialmente previsto in piazza Celestino V e ora spostato nella più centrale piazza Andrea d’Isernia. Cambia la location ma resta invariato l’orario di ritrovo previsto alle ore 10:00 con la partenza fissata alle ore 11:00. Due i giri, all’andatura che ciascuno preferisce, per i caratteristici vicoli del centro storico, con la Befana che attenderà i piccoli atleti, con tanto di calza, davanti alla Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, dove gli altri partecipanti alla passeggiata saranno chiamati ad un brindisi augurale.

Il costo delle iscrizioni, che si faranno al momento, è di 3€, al quale non sono tenuti i tesserati della NAI. La società pentra ringrazia, inoltre, la Pro Loco Città di Isernia per la fattiva collaborazione, nonché tutti gli sponsor, in particolare gli storici partner Traslochi Biscotti e Teknouno.