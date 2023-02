Kenya/ Incendio in un resort italiano: tutti salvi i turisti

Momenti di paura ed una vacanza che richiava di finire in tragedia.

Un devastante incendio si è verificato a Watamu, in Kenya, in un resort italiano frequentato da decine di turisti. L’incendio sarebbe stato domato pochi minuti fa, ma al momento non si segnalano vittime.

In particolare è stato colpito dalle fiamme il resort italiano Barracuda. I clienti sarebbero riusciti a fuggire in tempo recuperando i loro effetti personali.

L’ambasciata d’Italia a Nairobi, attraverso il consolato onorario di Malindi e in coordinamento con l’Unità di Crisi della Farnesina, sta seguendo l’evolversi della situazione.