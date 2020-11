“Iononcisto, la violenza non è in lockdown”, webinar del gruppo Donne Democratiche

L’emergenza Corona virus e il lockdown ha messo in pausa e modificato le nostre abitudini quotidiane.

Le mura domestiche hanno rappresentato l’unica via di salvezza per proteggerci dal virus, la casa è diventata la confort zone per molti ma per molte donne che subiscono violenza ha rappresentato una trappola senza via d’uscita.

Le denunce per violenza domestica durante il lockdown sono calate del 50%, la naturale conseguenza secondo il Csm delle restrizioni legate al Covid, anche in relazione alla mancanza di avere punti di riferimento per depositare le denunce.

Dal 27 marzo ad Aprile, in un solo mese sono state 117 le segnalazioni arrivate sull’app del Ministero dell’Interno, Youpol.

La Conferenza donne democratiche Molise, per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne organizza un webinar martedì 24 Novembre alle ore 18,30 “#IONONCISTO, LA VIOLENZA NON E’ IN LOCKDOWN.”

Si approfondirà il quadro normativo italiano contro la violenza sulle donne e l’importanza delle case rifugio e dei centri antiviolenza.

Interverranno Lucia Bongarzone Responsabile nazionale pari opportunità e politiche per le famiglie del Pd, Tina De Michele avvocato Centro antiviolenza di Termoli, Giuseppina Frate responsabile Centro antiviolenza BeFree di Campobasso.

Il webinar sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook https://www.facebook.com/DonneDemMolise.