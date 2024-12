“IO IN MUSICA, melodie di futuro”: al via la Stagione di Concerti a Trivento

Il prossimo 17 dicembre 2024 segnerà l’avvio di “IO IN MUSICA, melodie di futuro”, la

prima Stagione di Concerti organizzata dall’Istituto Omnicomprensivo “Nicola Scarano” di

Trivento. Un’iniziativa unica, che unisce la scuola al territorio e all’arte, grazie alla

collaborazione con il Comune di Trivento, la Pro Loco Terventum, il Conservatorio “L.

Perosi” e il Liceo “G. M. Galanti” di Campobasso, oltre al prestigioso patrocinio dell’Ufficio

Scolastico regionale per il Molise e della EIP Italia, “Scuola strumento di pace”,

associazione accreditata al Ministero della Pubblica Istruzione.



La rassegna, che si svolgerà presso il Centro Polifunzionale di Trivento, include sette

appuntamenti da dicembre a maggio 2025, ciascuno progettato per offrire un’esperienza

musicale e culturale immersiva.

«La nostra scuola ha sempre creduto nel valore educativo dell’arte e della musica come

strumenti per coltivare talenti, stimolare sensibilità e costruire comunità. Volevamo offrire

ai nostri studenti e al territorio un’occasione unica per vivere la bellezza della musica,

valorizzando le competenze artistiche del nostro Molise. Con “IO IN MUSICA” abbiamo

creato una rete straordinaria di collaborazioni, coinvolgendo scuole, istituzioni e

associazioni locali, per proporre una rassegna che possa essere insieme formativa,

ispiratrice e coinvolgente.»



«Che la cultura è un elemento essenziale della crescita di una comunità. Attraverso la

musica, vogliamo dimostrare che è possibile costruire ponti tra scuola e territorio,

promuovendo la scoperta di passioni e talenti, e facendo sì che la bellezza diventi un

motore di speranza per il futuro. È un invito, rivolto a tutti, a partecipare e lasciarsi

ispirare.»

Riferisce il Dirigente Scolastico, Prof. Giuseppe Natilli.



Ad aprire la rassegna, il 17 dicembre 2024, sarà l’Ensemble di clarinetti e oboi “Galanti

Perosi”, diretto dal M° Lelio Di Tullio, con un programma di raffinata musica cameristica.

Protagonisti saranno anche gli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di I

grado di Trivento, coordinati dal Prof. Luciano Storto, che si esibiranno in un emozionante

intermezzo.

Il 20 dicembre “Note per la pace”: un omaggio ai valori universali della pace e della

solidarietà, con le tenere esibizioni dei piccoli artisti della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto

Omnicomprensivo. Un appuntamento dedicato alla bellezza dell’infanzia e alla forza del

messaggio educativo.



“Jazz per tutti”, il 23 gennaio 2025. Un viaggio musicale coinvolgente tra i capolavori del

jazz, le radici del blues e l’energia dello swing. Il programma, arricchito da arrangiamenti

unici, trasporterà il pubblico nell’affascinante mondo dell’improvvisazione jazzistica, con

performance travolgenti e di grande energia.



Il 13 febbraio 2025 sarà la volta di “Note in danza”: la magia delle chitarre e delle

fisarmoniche sarà al centro di questo concerto, curato dagli studenti del Liceo Galanti. Il

repertorio, che spazia tra musica classica e contemporanea, sarà impreziosito da una

coreografia che fonde note e movimento in un’esperienza unica.



“Tutti per uno, uno per tutti” il 15 aprile 2025: Un appuntamento che vedrà protagonisti

l’ensemble di archi, l’orchestra di fiati, l’orchestra sinfonica e la street band del Liceo

Galanti. L’energia collettiva di queste formazioni conquisterà il pubblico, mostrando

l’incredibile potenza espressiva della musica d’insieme.



Il 7 maggio 2025 – “AlmaTrad in concerto” farà immergere il pubblico nella musica

popolare molisana e mediterranea, a cura del Corso di Musica Tradizionale del

Conservatorio Perosi. Ritmi, melodie e sonorità che raccontano la storia e l’anima del

territorio, con uno sguardo verso l’universalità della tradizione.



A chiudere la stagione, il 16 maggio 2025 “Le fisarmoniche del Conservatorio Perosi”: il

prestigioso ensemble di fisarmoniche diretto dal M° Ferdinando Muttillo, con un repertorio

che esplora le infinite possibilità espressive di questo strumento, dal classico al

contemporaneo.



L’Istituto Omnicomprensivo “Nicola Scarano” invita tutta la comunità a partecipare a “IO IN

MUSICA, melodie di futuro”, una rassegna che celebra la musica come strumento di

crescita culturale, sociale ed educativa. Perché, come sottolinea il Prof. Natilli,

«circondarsi di bellezza non è solo un piacere: è una necessità, soprattutto per le nuove

generazioni che, attraverso l’arte, possono costruire un futuro ricco di sogni e valori

condivisi».