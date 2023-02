Informatica, tra conferme e novità: il corso di laurea a Termoli ed a Pesche

Si amplia l’offerta formativa del Corso di Laurea in Informatica. Il piano di studi prevede, infatti, un percorso comune sia presso la sede universitaria di Termoli, sia al Dipartimento di Bioscienze e Territorio di Pesche (IS).

Ma ancora un’altra importante novità. Il nuovo percorso formativo che partirà il prossimo a.a 2023/2024 prevede l’articolazione del piano degli studi in due diversi curricula:

“Software Technologies – ST”- in collaborazione con le imprese – a Termoli. “Computer Science – CS” – a Pesche (IS);

ll curriculum “ST – Software Technologies” mira a creare “IT specialist”, qualificati ed esperti specialisti molto richiesti e in possesso di ampie ed elevate competenze tecnologiche; mentre il curriculum “CS – Computer Science” è orientato a formare uno “scienziato dell’informazione”, la nuova figura professionale con una forte vocazione non solo tecnologica, ma soprattutto scientifica, e con una spiccata propensione all’innovazione.Tra le novità introdotte a partire dall’a.a. 2023/2024 un ruolo importante è dunque rivestito dalla filiera didattica di Informatica che si appresta, ancor più, a rispondere al meglio alle esigenze del mercato del lavoro. Una dei principali obiettivi di UniMol è consolidare e rafforzare tutte quelle iniziative proiettate a favorire l’occupabilità e la crescita sia personale sia professionale dei propri e dei futuri Studenti. In tale quadro sono indispensabili le indicazioni offerte dagli esponenti del Mondo del Lavoro, delle Professioni, delle Pubbliche Amministrazioni e delle Imprese. Ed ecco che il Consiglio del Corso di Studio del Dipartimento di Bioscienze e Territorio ha inteso organizzare l’incontro “Il Corso di Studio di Informatica incontra il mondo del lavoro” con l’obiettivo centrale di consultare gli stakeholders e valutare sia la completezza sia l’efficacia della propria offerta formativa.

Martedì 28 febbraio, alle ore 11.00, nell’Aula Adriatico della sede universitaria di Termoli – in via Via Duca degli Abruzzi, “Il Corso di Studio di Informatica incontra il mondo del lavoro”.