Inclusione e collaborazione: una nuova era per l’IC Achille Pace di Termoli

L’inclusione sociale e lavorativa parte da scuola. Ne è prova il progetto che è partito

all’Istituto comprensivo Achille Pace di Termoli, dove dal 9 gennaio ad accogliere e

gestire le persone che vogliono entrare a scuola, ci sono i ragazzi dell’Associazione

ARK 21. Tutto questo è possibile grazie alla collaborazione siglata tra l’Associazione

che si occupa di persone con sindrome di Down e l’IC Achille Pace di Termoli, che

nell’ultimo Consiglio d’Istituto ha deliberato e formalizzato il protocollo d’intesa per

promuovere l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità.

Dal lunedì al venerdì, durante le ore di lezione, i ragazzi di ARK 21, affiancati da

volontari, si occupano del Front Office della scuola, che a sua volta fornisce spazi e

strumenti per svolgere al meglio il lavoro. L’ambizioso progetto ha un duplice valore,

non solo offre un supporto concreto alla gestione delle entrate e delle uscite

scolastiche, ma rappresenta anche un forte stimolo per tutta la comunità a muoversi

verso una società davvero inclusiva, in cui ogni individuo è valorizzato. Società

inclusiva che affonda le sue radici in una cultura inclusiva, basata sulla pari dignità e

opportunità, con lo scopo di garantire accessibilità per tutti, di favorire la

partecipazione attiva nello sviluppo sociale di tutta la comunità scolastica.

“Grazie a questa collaborazione, la nostra scuola vuole provare a essere un esempio

concreto di inclusione e solidarietà, mostrando che insieme possiamo costruire una

comunità accogliente per tutti” il commento della dirigente scolastica prof.ssa Luana

Occhionero.