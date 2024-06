Il virologo Anthony Fauci: “Ancora penso che qualcuno possa uccidermi”

(Adnkronos) – "Ancora penso, nel profondo, che qualcuno possa uccidermi. C'e' questa possibilità, vorrei non doverlo pensare ma è la verità". E' quanto afferma in un'intervista a Usa Today Anthony Fauci, il virologo italo-americano che è stato il volto della risposta della Casa Bianca all'epidemia di Covid, e per questo ha ricevuto decine di minacce di morte perché, spiega, "diventato un target per persone con posizioni estremiste". L'ex direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases in questi anni è stato preso di mira da molti di estrema destra e nel 2022 un uomo della West Virginia è stato condannato a oltre 3 anni di prigione per le minacce di morte che gli ha rivolto. "Uno dei diversi aspetti infelici di questa pandemia è che è avvenuta in un momento di profonde divisioni della nostra società", ha detto ancora Fauci. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)