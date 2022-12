“Il tuo regalo per la natura”. Il Comune di Isernia sostiene l’iniziativa della Rete WEEC Molise

Domenica 18 dicembre, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, nella Villa Comunale di Isernia, si svolgerà un’iniziativa di sensibilizzazione verso le tematiche ambientali e di sviluppo sostenibile, promossa dalla rappresentanza regionale per il Molise della Rete WEEC Italia e sostenuta dal Comune di Isernia.

La Rete WEEC Molise (World Environmental Education Congress) nasce sulla scia del network nazionale con la volontà di mettere in rete professionisti che si occupano di educazione e sostenibilità ambientale, al fine di scambiare conoscenze teoriche e pratiche, per coadiuvare progetti, creare sinergie e sostenersi nell’azione educativa.

In occasione delle Festività Natalizie la Rete WEEC Molise intende mantenere alta l’attenzione sulle problematiche globali in atto e su come piccole singole azioni possano rappresentare il passo verso un cambiamento collettivo.

La manifestazione è denominata “Vieni a chiedere il tuo Regalo per la Natura?”, ispirata dalla tradizione di chiedere doni a Babbo Natale con una letterina e vuole stimolare la fantasia e l’attenzione di grandi e piccini nel chiedere un dono non per sé stessi ma per l’ambiente che ci circonda.

Al termine dell’evento una lista di priorità, emerse dai desideri della collettività, potrà essere stilata e utilizzata quale riferimento per le future azioni di custodia e valorizzazione del bene comune. La manifestazione prevede una postazione, con tavolino e gazebo (di piccole dimensioni), presso il quale saranno presenti vari oggetti di origine naturale da poter utilizzare in laboratori di riciclo creativo e tutto l’occorrente per poter scrivere e consegnare la propria lettera alla rete WEEC Molise. Si segnala che, in caso di maltempo, l’evento si svolgerà presso lo “Spazio Comune RU PUZZ – Ex Lavatoio”.