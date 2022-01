Il sito paleolitico di Isernia La Pineta cerca il nome per il bambino della Preistoria

Proseguono le iniziative al Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia, e dopo il

riallestimento degli spazi espositivi per esporre il dentino del bimbo preistorico risalente a

600.000 anni fa, prezioso reperto archeologico considerato il più antico resto umano

scoperto in Italia,parte l’iniziativa per dare un nome al bambino della Preistoria.



L’iniziativa rientra nel programma di valorizzazione che la Direzione regionale musei

Molise sta portando avanti per divulgare sempre più la conoscenza del proprio patrimonio

culturale e, nello specifico, per dare sempre più visibilità al Museo del Paleolitico, oltre che

ampliare il coinvolgimento della platea dei più giovani che, grazie all’iniziativa pubblicata

sull’ultimo numero di Focus Junior, in edicola dal 22 gennaio, sono chiamati a dare un

nome al piccolo compagno preistorico.

“Un luogo unico al mondo e di incredibile fascino- dichiara Francesco Sirano Direttore ad

Interim dei Musei del Molise- il Museo del Paleolitico ha enormi potenzialità sia dal punto

di vista della concreta esperienza di conoscenza sia dello sviluppo di forme di turismo di

prossimità, nazionale e internazionale. Questo progetto vogliamo che venga portato avanti

in stretto rapporto con gli enti locali, i ricercatori e con l’attiva partecipazione delle giovani

generazioni”.

In vista della stagione delle visite didattiche dei mesi primaverili si invitano così i visitatori

giovani e meno giovani a visitare il museo e a partecipare attivamente alla vita del

complesso museale.



Il Museo nazionale del paleolitico di Isernia mostra in esposizione le ricostruzioni di alcuni

esemplari della fauna preistorica rinvenuta durante gli scavi nel sito di Isernia La Pineta e

grazie ad un percorso didattico permette di ricostruire le fasi più importanti della preistoria

italiana oltre che le dinamiche di popolamento nell’area del Mediterraneo nel corso della

Preistoria.



L’iniziativa è condotta in raccordo con Comune di Isernia e Regione Molise e porterà in

visita la classe vincitrice che vivrà in situ il periodo più intenso dell’anno per la vita del

Museo, quello dedicato agli scavi, agli incontri pubblici, alle ricerche e alle conferenze.