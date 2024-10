Il Sistema museale dell’UniMol partecipa alla Giornata Nazionale delle “Famiglie al Museo”

Anche quest’anno, il Sistema museale dell’Università degli Studi del Molise partecipa alla Giornata Nazionale delle “Famiglie al Museo” (FAMU), l’iniziativa nata nel 2013 con lo scopo di favorire l’incontro tra le famiglie e le realtà museali. Tutto pronto, dunque, nelle sedi di Campobasso e Pesche, dove, tra piccoli e grandi, sono attese circa 300 persone che potranno visitare e vivere i musei dell’UniMol in maniera attiva e coinvolgente. L’appuntamento è per domenica 13 ottobre, con il patrocinio del Comune di Campobasso e del Comune di Pesche (IS).

“Un Museo Green!” è il tema centrale dell’edizione 2024, con un riguardo speciale alla sostenibilità ambientale. Ed ecco che UniMol ha inteso organizzare una serie di eventi e attività che si svolgeranno, in contemporanea, a nei Campus universitari di Campobasso e di Pesche con laboratori didattici mirati ad avvicinare i bambini e gli adulti ai temi della sostenibilità ambientale e del riuso e riciclo e della percezione artistica e storica.

Grazie poi alla collaborazione con il Centro Servizi Studenti disabili e con DSA, l’Ateneo molisano ha creato dei percorsi adatti a tutti e a tutte, ma proprio a tutti e tutte, con l’idea di sempre: accoglienza e inclusione.

A Pesche protagonista il Dipartimento di Bioscienze e Territorio con il Museo delle Scienze Naturali del Molise (MuSNaM), diretto dalla prof.ssa Piera Di Marzio, con la collaborazione del Giardino della Flora appenninica di Capracotta-GFA, con la Direttrice, prof.ssa Paola Fortini. Domenica 13 ottobre infatti, accoglierà bambini/e e ragazzi/e dai 5 ai 13 anni e le loro famiglie per una giornata di scoperta e meraviglia tra giochi scientifici ed esperienze di laboratorio. Qui, a cura dei docenti, ricercatori e ricercatrici, studentesse e studenti universitari, il percorso dal titolo “Alla ricerca della biodiversità- Giochi scientifici ed esperienze di laboratorio”.

A Campobasso coinvolte tutte le strutture del Campus universitario di Vazzieri, impegnate con la proposta dal tema dell’apertura e accessibilità museale sotto angolature diverse, portando avanti uno storytelling di ampio respiro disciplinare che troverà il suo culmine nello spettacolo nell’Aula Magna di Ateneo dal titolo “Mommotti & C. se i mostri scappano dalla mostra…” con Teresa Porcella”.

Per entrare di più nel dettaglio del nutrito e ampio programma della Giornata FAMU 2024 all’UniMol, questi i punti salienti:

“A caccia di un passato plastic free: conoscere gli strumenti scolastici del museo tra indovinelli, ricerche e nuove creazioni” è il laboratorio del Museo della Scuola e dell’Educazione popolare, (MuSEP), diretto dal prof. Alberto Barausse e curato dalla dott.ssa Rossella Andreassi. Nella Galleria Gino Marotta-Aratro, diretta dal prof. Lorenzo Canova e curata dal prof. Piernicola Di Iorio, ci si potrà cimentare con un laboratorio dal titolo “147, mostro che parla! in collaborazione con telos edizioni all’interno della mostra sui volti e luoghi del fantastico”.

Il Museo didattico delle Scienze agrarie, (MudiSa), negli spazi della Sala della Biodiversità, diretta dal prof. Andrea Sciarretta e curata da Massimo Mancini, proporrà un laboratorio sulla natura dal titolo “Piante e insetti per un mondo più sostenibile” dove si andrà alla scoperta degli usi tradizionali e innovativi di piante e insetti che aiutano la sostenibilità ambientale. Nella Sala Leonardo, dove è allestita una mostra permanente su Leonardo da Vinci, curata dal prof. Catello De Martino, è previsto il laboratorio “Riusa e inventa con genio: costruire, col riuso, un gioco basato su una legge della fisica” in collaborazione con l’Associazione di volontariato Rigiocattolo.

