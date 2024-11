Il Molise incanta la troupe argentina di “Travesía Italiana” con un viaggio nelle radici e nelle tradizioni molisane

Il Molise ha aperto le sue porte alla troupe argentina di Travesía Italiana, guidata e accolta da Italea

Molise, l’ente regionale incaricato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

(MAECI) per promuovere il “Turismo delle Radici.”

Nei giorni 7, 8 e 9 novembre 2024, Italea Molise ha costruito per i visitatori un percorso affascinante

e intimo tra storia, tradizioni, e momenti autentici, preparando un racconto che presto viaggerà in

Argentina per rinforzare quel legame speciale con i molisani di origine e con la comunità

italo-discendente.

Durante questo viaggio, Italea Molise ha accompagnato la troupe attraverso alcuni dei luoghi più

significativi della regione, mettendo a disposizione la sua rete di conoscenze locali e la sua visione

per il futuro del territorio.

“Le giornate vissute con la troupe sono state un tentativo concreto di proiettare la nostra identità

culturale e le nostre radici oltre confine. Il lavoro di Italea Molise si inserisce in un percorso strategico

per valorizzare la nostra storia e il nostro patrimonio, per stimolare nuove forme di turismo che non si

limitino a visitare, ma che coinvolgano e facciano sentire ogni ospite parte di una grande famiglia.”

Il racconto visivo che nascerà da questo viaggio arriverà in Argentina e offrirà alla collettività

italo-discendente una finestra autentica su una regione dove le radici culturali si intrecciano con la vita

quotidiana.

“Il nostro impegno è volto a custodire e promuovere le eccellenze locali, a risvegliare il senso di

appartenenza e ad accompagnare chi sente il richiamo delle proprie radici in un viaggio che è, prima

di tutto, un ritorno a casa,” ha dichiarato il team di Italea Molise.

Con questa iniziativa, Italea Molise ha fatto sì che ogni luogo visitato – dalle strade di Castelpetroso

agli artigiani di Agnone, dai suoni di Scapoli ai sapori autentici dei caseifici – diventi testimone di

un’identità che vive e si rinnova. Questo progetto contribuisce a una nuova visione del turismo

molisano, un turismo che cresce dalle radici, alimentato dalle storie di chi ci è nato e di chi, magari per

la prima volta, ritorna per sentirsi di nuovo a casa.

Per un assaggio visivo dell’esperienza e per entrare nell’atmosfera di questo viaggio speciale, guarda

il video introduttivo di Italea Molise: