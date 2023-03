“Il mio corpo è un campo minato”, mostra al Circolo Sannitico

La mostra collettiva “Il mio corpo è un campo minato” racconta il corpo della donna, segnato dall’endometriosi, una malattia cronica invalidante che colpisce oltre il 10% delle donne. Spesso, a causa di diagnosi tardive, chi ne è affetta accusa dolori molto forti che si manifestano inizialmente nel periodo delle mestruazioni, diventando poi una silenziosa e costante presenza nella vita quotidiana. L’endometriosi è spesso la causa di relazioni interpersonali critiche, perdita di lavoro e isolamento.

Ogni donna reagisce in modo diverso, ma il corpo tiene traccia di tutte le ferite dell’anima tanto da diventarne rifugio di dolore: anni di sofferenze, perdite e non accettazione.

L’obiettivo della mostra è dunque raccontare il non detto e provare a rendere visibile, attraverso le opere delle artiste della collettiva, la trasformazione di un corpo provato per riconsegnare allo sguardo di chi vede consapevolezza e forza: il dolore può trasformarsi in opportunità, ritrovando il contatto con il proprio io.



La mostra è stata possibile realizzarla grazie al supporto del Comune di Campobasso, in particolare modo dell’Assessora Paola Felice, attenta alle tematiche femminili e alla sensibilità della struttura M2 Movement, da sempre attiva e promotrice di importanti attività per la donna e il suo benessere psico-fisico.

Espongono Anna di Paola, Marta Cavicchioni, Niccolò A. Santalucia, Margherita Marzari, Isabella Benigno. A cura di Silvia Valente. L’organizzazione è di Isabella Benigno e Lucrezia Cicchese.



Il mio corpo è un campo minato

Idea di Isabella Benigno, a cura di Silvia Valente

18 Marzo – 28 Marzo

Circolo Sannitico – Piazza G. Pepe, Campobasso

Dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20

Sabato e domenica dalle 10.30 alle 13:00