“Il migliore Chef d’Italia”, in onda su Sky lo chef Vizzarri per le eccellenze molisane

Questa sera alle 20,30 su Sky in prima serata, o in alternativa su Canale Italia 83 del digitale terrestre, in onda il nuovo format “Il miglior Chef d’Italia”, con protagonista della puntata lo chef Nicola Vizzarri, che partecipa ad una gara dove i 30 migliori chef d’Italia si sfidano in cucina.

Il Migliore Chef Italia è un nuovo contest TV dinamico e avvincente. Trenta chef selezionati sul tutto il territorio nazionale si sfideranno a colpi di padella per aggiudicarsi il titolo del “Il Migliore Chef Italia”, lo chef preparerà un piatto che verrà valutato da una giuria di professionisti. La trasmissione andrà in onda su piattaforma SKY canale 913 e su digitale terrestre canale 83 in prima serata da Dicembre ad Aprile.

Oggi 25 gennaio è la volta del Molise rappresentata dallo chef Nicola Vizzarri, direttore della scuola di cucina Terminus. Scopriremo nella puntata, registrata a Termoli presso l’incantevole location di Poggio Costantino di cui VIzzarri è Chef resident, il piatto preparato con i commenti ed i voti della giuria tecnica. Un piatto che racconta le eccellenze molisane dal mare alla montagna con pasta, tartufo, pesce. La giuria terrà conto della tecnica, della preparazione, della difficoltà di esecuzione, della scelta degli ingredienti e naturalmente dal gusto.

Giuria composta da Simone Falcini: executive chef di vari ristoranti, imprenditore e Conduttore TV. Marianna Ziliati: food blogger ed artista e Carlo Tofani: manager, direttore e sommelier.