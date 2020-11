Il futuro passa per il turismo: parte il corso online di Capit e CSV Molise

Andare oltre la crisi sanitaria che ha creato difficoltà enormi e farsi trovare pronti al momento in cui ci sarà la piena ripresa del settore. Questo è uno degli obiettivi del corso di formazione ideato da CAPIT, Centro associativo promozione in turismo, e realizzato in collaborazione con CSV Molise, il Centro di servizio per il volontariato.

Si tratta di un ciclo di lezioni online che vedrà in qualità di relatori Marco Zollo, manager del settore turistico, Mino Reganato dirigente dell’ambito ricettivo, Domenico Calleo presidente di Confcooperative Molise, Franco Valente architetto e tra i massimi conoscitori dei beni architettonici del territorio, Antonio D’Ambrosio, storico, scrittore ed esponente del Terzo Settore.

L’appuntamento introduttivo è previsto per lunedì 30 novembre alle ore 15, dopodiché i relatori si alterneranno in altri sette incontri fino al 15 dicembre.

Il CSV ha scelto questo progetto selezionandolo, insieme ad altri, tra tutti quelli pervenuti per ‘Formazione 2020’, cioè l’avviso con cui lo stesso Centro di servizio ha messo a disposizione delle associazioni risorse utili ad attuare iniziative quali webinar, seminari e corsi di aggiornamento.

Il fine ultimo è mostrare ai partecipanti la possibilità concreta di costruire il loro futuro lavorativo nel mondo del turismo, fornendo informazioni specifiche. Al termine del percorso, che prevede una parte teorica ma anche esercitazioni pratiche, a tutti verrà riconosciuto un attestato.

Il corso sull’orientamento alle nuove professioni turistiche arriva dopo il successo ottenuto da ‘Turismo e cultura’, la quattro giorni dedicata alla scoperta del patrimonio architettonico e dei prodotti dell’enogastronomia del Molise organizzata da CAPIT all’hotel San Giorgio di Campobasso all’inizio dell’ottobre scorso e che ha condotto sul territorio circa 30 presidenti di Cral e di circolo.

Il numero uno di CAPIT Roberto Passarella e il responsabile del progetto Mario Rosario D’Apice hanno evidenziato quanto l’iniziativa possa rappresentare un’opportunità lavorativa preziosa, soprattutto per i giovani.

Il corso è aperto a un massimo di 100 partecipanti.

Per iscriversi, occorre prenotarsi compilando il form al seguente link: https://forms.gle/8mskooPpmqJPF43fA

Questo il programma completo:

NOVEMBRE

Lunedi 30 ore 15 – 18 Quali prospettive per il Molise? (D’Ambrosio e Valente)

DICEMBRE