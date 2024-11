Il Consigliere regionale Cofelice al neo presidente dell’Anci Molise Paolucci: “Insieme per affrontare importanti sfide”

“Al neo Presidente dell’ANCI Molise Gianfranco Paolucci, sindaco di Macchia Valfortore, e al Direttivo di nuova costituzione, formulo i miei migliori auguri di buon lavoro affinché si possa intraprendere insieme un percorso proficuo a sostegno dei comuni molisani ed in particolare dei piccoli comuni”.

Lo ha affermato il Consigliere regionale Delegato al Turismo e Cultura Fabio Cofelice.

“Il momento storico che attraversiamo – ha detto l’esponente regionale – é infatti caratterizzato da importanti sfide che guardano ai piccoli centri ed alle loro enormi potenzialità; potenzialità e risorse che però, è bene sottolinearlo, per essere espresse al meglio hanno la necessità di un’azione politica ed amministrativa efficace e attenta. Sono certo che l’Anci Molise guidato dal Sindaco di Macchia Valfortore saprà intraprendere il giusto percorso teso al raggiungimento di importanti traguardi”

Cofelice pone l’accento sull’importanza che può rivestire l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani anche nella nostra regione.

“Le mie congratulazioni vanno naturalmente anche all’intero direttivo eletto, costituito da amministratori capaci, da sempre interpreti delle esigenze delle proprie comunità. L’Anci ha un ruolo importantissimo; quello di rappresentare e tutelare gli interessi e le esigenze dei comuni verso istituzioni come Parlamento, Governo, Regioni, ma anche altre Istituzioni. Per questo motivo sono certo – ha così concluso il rappresentate di Noi Moderati a Palazzo D’Aimmo – che l’organismo neo eletto saprà lavorare bene in favore del nostro territorio e che, sotto la guida esperta di Gianfranco Paolucci, possa unire e coinvolgere positivamente tutti i comuni molisani in una rete partecipata e coesa”