Il ‘caso’ / Il discorso del Papa e la vendita del Gemelli Molise

Ha assunto vasta eco in Molise un brano dell’introduzione alla preghiera dell’Angelus dal Policlinico Gemelli da parte di Papa Francesco questa mattina. Il passaggio sull’accesso a tutti nella sanità è stato subito ‘adattato’ sui social alla situazione molisana, vista l’ipotesi di vendita del centro Biomedico a Campobasso. Ecco la frase del Papa.

“In questi giorni di ricovero in ospedale, ho sperimentato quanto sia importante un buon servizio sanitario, accessibile a tutti, come c’è in Italia e in altri Paesi. Un sistema sanitario gratuito che assicuri un buon servizio accessibile a tutti. Non bisogna perdere questo bene prezioso. Bisogna mantenerlo! E per questo occorre impegnarsi tutti, perché serve a tutti e chiede il contributo di tutti” E ancora: “Anche nella Chiesa succede a volte che qualche istituzione sanitaria per una non buona gestione, non va bene economicamente, e il primo pensiero che ci viene è venderla. Ma la vocazione nella Chiesa non è avere dei quattrini, è fare il servizio e il servizio è sempre gratuito. Non dimenticatevi di questo: salvare le istituzioni gratuite..“

E’ chiaro che, nell’attualità della forte discussione sulla vendita del Gemelli in Molise, questo discorso abbia avuto un impatto forte. Seguiremo lo sviluppo della situazione.