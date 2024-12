Il cantautore molisano è tra gli autori di Pelle Diamante, il brano di Marcella Bella per il prossimo Festival di Sanremo

Classe 1993, il campobassano Jacopo Di Donato (vero nome di Senatore Cirenga) farà presto tappa nella città dei fiori ligure: il brano Pelle Diamante, di cui è autore, sarà infatti in gara a Sanremo 2025.



Un grande traguardo per il cantautore, che non è nuovo a collaborazioni con Marcella Bella, grande nome della musica italiana per cui ha firmato anche Tacchi A Spillo, singolo tratto da Etnea, l’ultimo album dell’interprete catanese.



“Seguo il Festival da quando ero piccolissimo, negli alti e nei bassi, perché l’ho sempre ritenuto un importante indicatore dello stato dell’arte della musica italiana. Ritrovarmi in mezzo a nomi incredibilmente popolari e talentuosi è un’idea a cui ancora sto facendo difficoltà a credere”, dichiara Cirenga. “Insieme a Marcella ho voluto creare un brano che parla di donne: donne forti, a volte ingiustamente percepite come presenze scomode per il solo fatto di sapere ciò che vogliono e contare su se stesse per raggiungere i propri obiettivi”, prosegue.



Resta solo da aspettare il prossimo febbraio per vedere di nuovo un pezzo di Molise sul palco sanremese.