Il 16 aprile a Campobasso arriva la Nazionale Attori per un triangolare a scopo benefico organizzato da G. E. P. A. MOLISE

L’Associazione Guardie Ecozoofilile Protezione Ambientale Molise (G. E. P. A. MOLISE) con il patrocinio del Comune di Campobasso e dell’Assessorato allo Sport della Regione Molise il prossimo 16 aprile, a Campobasso, alle ore 17.00, presso il Nuovo Stadio Romagnoli di Selvapiana organizza un triangolare a scopo benefico al quale parteciperanno la Nazionale Italiana Attori, una rappresentativa del Campobasso Calcio e una del Real Guglionesi.

“G.E.P.A. MOLISE PER IL TUO AMICO”, questo il titolo dato alla manifestazione che oltre al triangolare vedrà all’interno dello stadio campobassano, dalle ore 15.00 dello stesso giorno, anche altri momenti d’intrattenimento

L’Associazione G. E. P. A. MOLISE ci tiene a precisare che il ricavato sarà devoluto in beneficenza alla medesima affinché si riesca ad acquistare un’Ambulanza Veterinaria, la realizzazione di un Pronto Soccorso per gli animali e stallo in Molise.