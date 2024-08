I Musei Nazionali del Molise aprono una finestra a Termoli: fruibile l’infopoint nel Palazzo vescovile

Nei locali al piano terreno del Palazzo vescovile di Termoli in via Duomo 3, è attivo il punto informativo del Parco Archeologico di Sepino – Direzione Regionale Musei Nazionali Molise.



L’apertura è stata possibile grazie ad un accordo quadro tra questo organo periferico del Ministero della Cultura e la Curia di Termoli – Larino, nell’ambito del progetto di promozione territoriale dei luoghi della cultura statali.



L’intento è aprire una finestra sulla costa molisana per far conoscere attraverso filmati e materiale informativo le bellezze storiche, archeologiche, architettoniche e artistiche dei castelli, musei e aree archeologiche gestite dal Parco Archeologico di Sepino – Direzione

Regionale Musei Nazionali Molise. Per i turisti che frequentano la costa molisana, e non solo, sarà possibile scoprire che esiste un’importante offerta turistica anche nell’entroterra.