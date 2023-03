I due Papi, lo spettacolo scritto da Anthony McCarten venerdì 10 marzo al Teatro Savoia

Prosegue a Campobasso la stagione del Teatro Savoia promossa dalla Regione Molise e prodotta dalla Fondazione Molise Cultura, con l‘ottavo spettacolo sold out in programma venerdì 10 marzo alle ore 21. Dall’autore premio Oscar per “Bohemian Rhapsody”, “L’ora più buia” e “La teoria del tutto arriva” il testo teatrale che ha affascinato il West End e da cui è stato tratto un film Netflix di grande successo. Dieci anni fa, Benedetto XVI sbalordiva il mondo con le sue dimissioni, le prime dopo più di sette secoli. Cos’ha spinto il Papa conservatore a rompere con la tradizione e a lasciare il posto a un ex buttafuori nelle balere e riformatore amante del calcio, l’empatico papa Francesco? Interpretato da due grandi attori del nostro panorama, Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo, “I due Papi” è stato accolto come ‘un lavoro strepitoso’ al suo debutto al Festival di Borgio Verezzi. Il testo teatrale di Anthony McCarten – incalzante e profondo, ironico e avvincente – è stato adattato per il cinema e nominato come miglior sceneggiatura agli Oscar, ai Golden Globe e ai Bafta; la produzione italiana – unica al mondo autorizzata dall’autore – è firmata dal regista Giancarlo Nicoletti. L’imponente scena di Alessandro Chiti, che riproduce dai giardini di Castel Gandolfo alla terrazza di San Pietro fino all’iconica Cappella Sistina, ha ricevuto il Premio “Mulino Fenicio” per la Migliore Scenografia. Non fatevi ingannare dal titolo, perché “I Due Papi” non vuole tediare con nessuna soporifera dissertazione teologica. Fra documento storico, dramma e humor, ci racconta la nascita di un’amicizia del tutto particolare tra due uomini fuori dall’ordinario. Al centro di tutto, una domanda senza tempo: quando si è in crisi, bisogna seguire le regole o la propria coscienza?

TEATRO SAVOIA

STAGIONE TEATRALE 2022/2023

Venerdì 10 Marzo 2023 ore 21

I DUE PAPI

di Anthony MC Carten

Traduzione Edoardo Erba

Regia Giancarlo Nicoletti

con Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo