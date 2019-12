I dolci di Valeria/Angel cake

*di Valeria Pace

Ingredienti

6 albumi

250 g zucchero

190 g farina

6g cremor tartaro

Aroma limone o vaniglia

Questa ciambella ha pochissimi ingredienti ed ha in particolare di esser fatta di soli albumi; necessita del classico stampo per il ciambellone americano che non ha bisogno di essere imburrato (anzi è obbligatorio non farlo) cosicché la torta per crescere in forno possa letteralmente “aggrapparsi ” alle pareti dello stampo, che in questo caso ci servirà da 20 cm di diametro.



Il procedimento è semplicissimo:

montiamo a neve ferma gli albumi con lo zucchero ed il cremor tartaro



aggiungiamo poi gli aromi e infine, girando con una spatola dall’alto verso il basso, incorporiamo tutta la farina



versiamo nello stampo e cuociamo a 170° per 50 minuti circa



facciamo sempre la prova dello stecchino prima di tirar fuori la ciambella dal forno