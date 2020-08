“I Cammini del Molise Frentano”, Bando sdel Gal Innova Plus:

Il Gal Innova Plus è impegnato nell’attuazione di un Piano di Azione denominato “I

Cammini del Molise Frentano”, attraverso il quale intende favorire lo sviluppo turistico del proprio territorio secondo un modello basato sulla realizzazione e promozione di una rete di itinerari, in grado di valorizzare e integrare le risorse enogastronomiche, storiche, culturali, naturalistiche e paesaggistiche presenti.

In tale contesto è stato pubblicato un Bando che prevede aiuti nell’ambito della filiera corta. Il

Bando è destinato a tutti i soggetti e imprese del territorio LEADER del GAL Innova Plus che vogliano costituire un Gruppo di Cooperazione per individuare e promuovere soluzioni innovative relative all’organizzazione della filiera corta dei prodotti biologici, certificati e tradizionali nell’area di riferimento.



La scadenza del Bando è fissata al 15 Ottobre 2020. Tutti i dettagli del Bando sul sito del Gal Innova Plus:

http://www.innovaplus.it/