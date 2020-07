“Home Molise” diventa itinerante: la prima tappa a San Biase

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna “Home Molise”, l’iniziativa promossa dal Centro per la Fotografia Campobasso ‘Vivian Maier’ per raccontare il Molise da una prospettiva diversa, intima e personale. Le foto, selezionate dal contest di Instagram #homemolisecfc, offrono un’autentica ed esclusiva visione del Molise, interpretato come luogo in cui ci si sente a casa e dove riaffiorano emozioni e ricordi.

Quest’anno la mostra fotografica diventa itinerante.

La prima tappa è San Biase (CB), dove “Home Molise” sarà inaugurata venerdì 31 luglio 2020, alle ore 18.00, presso la cripta della Chiesa di Santa Maria dell’Acquabona in Piazza Roma.

L’evento è organizzato dal Centro per la Fotografia Campobasso ‘Vivian Maier’ e dall’Associazione ‘Il Cavaliere di San Biase’ con il patrocinio del Comune di San Biase.

La mostra sarà visitabile, con ingresso libero, fino al 9 agosto 2020, tutti i giorni, dalle 17.00 alle 20.00.

L’esposizione comprende cinquanta fotografie di cinquanta diversi autori: Alessandro Bernardi, Alessandro Iannacone, Alessia Parisse, Andrea Mansitti, Annarita Setaro, Carmen Giancola, Carmine Brasiliano, Carmine Marinaro, Carmine Vincelli, Cristiana Cefaratti, Danilo Gargano, Eleonora Mancini, Emiliano De Tata, Fabrizio Bagnoli, Federica Fanelli, Francesca Apostolico, Francesca Smargiassi, Gabriella Tutolo, Gianmario Lantella, Giovanna Puntillo, Giovanni Rosa, Giovanni Stivaletti, Ilaria Marinelli, Ilenia Corso, Lello Muzio, Lorenzo De Lisio, Luigi De Lisio, Maria Vico, Marco Palladino, Marinella Ciamarra, Marisa Pia Boscia, Martina Cofelice, Massimo Palmieri, Michele Bagnoli, Pamela Gacioppo, Pino Santagata, Raffaella Petti, Roberta Tanno, Rossella Recchia, Salvatore Perrella, Serena Parente, Shaana De Santis, Silvano Mastrolonardo, Silvia Mastrocola, Simona Felice, Simone di Niro, Stefano Di Maria, Sonia Manenti, Valeria Cristofaro, Vito Mancini.

Le foto sono scattate in trentatré comuni molisani: Agnone, Bojano, Busso, Campobasso, Capracotta,

Carpinone, Castel San Vincenzo, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castropignano, Civitacampomarano, Colletorto, Ferrazzano, Fossalto, Frosolone, Guardiaregia, Guglionesi, Montagano, Monte Mitro, Pescopennataro, Pietrabbondante, Ripalimosani, San Biase, San Giovanni in Galdo, San Martino in Pensiliis, San Massimo, San Polo Matese, Termoli, Torella del Sannio, Toro, Tufara, Vastogirardi, Vinchiaturo.

L’evento si svolgerà nel rispetto della normativa volta a prevenire i contagi da Covid-19, con particolare riferimento agli obblighi di: indossare la mascherina al chiuso e all’aperto quando non è possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; non creare assembramenti; lavarsi spesso le mani. Il DPCM 14 luglio 2020 proroga fino al 31 luglio 2020 le disposizioni già in vigore.