Guida sotto influenza alcolica: denunciato 48enne

Poco dopo le ore 13 di sabato 18 marzo il conducente di un veicolo che transitava sulla SS85, nel tratto compreso tra Isernia Santo Spirito e Isernia Sud, ha perso autonomamente il controllo del mezzo, fortunatamente senza gravi conseguenze per sé ed altre persone, impattando su un muro che costeggia la tangenziale.



I controlli operati dalla pattuglia della Polizia Stradale di Isernia, intervenuta sul posto per i rilevi, hanno accertato che l’uomo stava guidando con un tasso alcolemico superiore a 2 milligrammi litro.



Il conducente, già segnalato in passato per analoghe condotte, è stato deferito all’Autorità

Giudiziaria, ex art. 186 del Codice della Strada, per guida sotto influenza alcolica.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’indagato potrà far valere le

sue ragioni difensive innanzi all’Autorità Giudiziaria ai sensi del Codice di Procedura Penale.

I controlli della Polizia Stradale isernina, finalizzati anche ad accertare le condizioni psico- fisiche di chi si pone alla guida, continueranno senza sosta, sia nelle principali arterie che nei luoghi maggiormente frequentati nelle ore notturne con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

